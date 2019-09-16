ГИСУ Татарстана заплатит до 170 млн рублей за скамейки, качели и детские площадки в парках республики

Главинвестстрой РТ объявил тендер на поставку малых архитектурных форм в различные парки Татарстана. Начальная стоимость контракта составляет 170,1 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 до 24 сентября. Аукцион назначен на 26 сентября.

Согласно документации в общей сложности планируется закупить 169 объектов. Среди них гамаки, бревна, арт-объекты, скамейки и прочее. Это оборудование предназначено для сквера в Казани на улице Абсалямова, пляжа на озере Лебяжье, парка «Орешник» в Агрызе и других парков и скверов в Набережных Челнах, Елабуге, Бугульме и т. д.