СМИ: Самолет, выполнявший рейс Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Борт российской авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Москва — Анталья (Турция), из-за отказа радиосвязи аварийно приземлился в Краснодаре.

На борту находились 215 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в авиационных службах.

«Причиной изменения маршрута и вынужденной посадки самолета авиакомпании Red Wings, который вылетел из Москвы и направлялся в Анталью, стал отказ радиосвязи», — цитирует агентство своего собеседника.

Согласно данным портала Flightradar24 («Флайтрадар»), самолет Airbus A321-231 вылетел из аэропорта Домодедово. Затем он развернулся над Черным морем и вернулся в Россию.

Напомним, ранее стало известно, что пилот, удачно посадивший самолет Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье, вернулся к работе.