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Скончался президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

17:11, 05.09.2019
Скончался президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
Фото: ru.wikipedia.org

Скончался президент российской Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Юрий Бобров.

Ему было 67 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Юрий Бобров родился в 1952 году во Владивостоке. Окончил факультет театральной режиссуры Хабаровского Государственного института искусств и культуры. С 1996 по 2002 год работал заместителем генерального директора Госфильмофонда России по экономике и производству. В 2002—2004 годах — заместитель руководителя департамента экономики и инвестиций Министерства культуры РФ. С 2004 по 2013 год возглавлял в качестве генерального директора кинокомпанию «Парамир», с 2014 года — кинокомпанию «Элюзор».

В 2008 году Бобров был избран президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. Награжден знаком «Почетный кинематографист России».

ПроисшествияОбществоОбразование
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