Россия отвергла обвинения США «в краже технологий»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отверг обвинения в краже технологий у США.

Так он прокомментировал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Россию в том, что она создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США.

«Это абсолютно голословное заявление... Заявление из области фантастики», — цитирует RT Джабарова.

Сенатор добавил, что «если бы политика США была более миролюбивой», то России «не пришлось бы разрабатывать новые меры защиты».

Ранее сообщалось, что в России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика».

