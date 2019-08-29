Ученые раскрыли механизм неуязвимости рака поджелудочной железы

Ученые из Гарварда, Бостонского и Пенсильванского университетов раскрыли механизм неуязвимости рака поджелудочной железы. Оказалось, что злокачественные опухоли поджелудочной железы полностью лишены кровеносных сосудов, и это не позволяет лекарствам от рака достичь цели.

Рак поджелудочной железы является одной из самых опасных форм онкологии, при которой в среднем только 9% пациентов выживают спустя 5 лет после постановки диагноза. Одной из причин является то, что раковые клетки поджелудочной «могут вырываться» из опухоли и попадать в кровоток, тем самым еще быстрее распространяясь по организму, пишет Medicalxpress.

Специалисты отметили, что их исследование продемонстрировало важность «спасения» сосудистой системы перед лечением рака поджелудочной железы, потому что заболевание активно разрушает единственный путь доставки лекарств к метастатическим опухолям.

Ранее ученые назвали привычки, провоцирующие раковые заболевания.