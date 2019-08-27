Ватерполисты «Синтез» направляются в Барселону на 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов LEN

Фото: предоставлено пресс-службой СК ВВС «Синтез»

Ватерполисты СК ВВС «Синтез» завершили сбор в Херцег-Нови. Сегодня из Черногории они отправились в Барселону, где проведут игры 1 квалификационного раунда Лиги чемпионов LEN. Напомним, жеребьевка определила «оргсинтезовцев» в группу «В», матчи которой пройдут в каталонской столице с 30 августа по 1 сентября 2019 года.

Соперниками за 2 путевки во вторую квалификацию будут хозяева — СК «Барселона», румынский «Стяуа», французский «Па д’а натасьон», турецкий «Энка Стамбул» и «Баня Лука» из Боснии и Герцеговины.

«Самым непростым с тактической точки зрения станет стартовый поединок с румынами, — рассказал главный тренер СК ВВС «Синтез» Александр Ерышов. — Это старый должок с прошлого европейского сезона, в заключительном матче которого против черногорского «Херцег-Нови» сразу трое наших игроков — Эмиль Зиннуров, Лев Магомаев и Артур Салахов получили красную карточку. И несмотря на то, что двое последних больше не в нашей команде, решением дисциплинарного комитета Европейской лиги водных видов спорта, мы будем вынуждены играть вдесятером. Самым сложным с точки зрения физических энергозатрат получится второй день соревнований, в рамках которого «Синтез» проведет сразу 2 матча».

В нынешнее межсезонье состав «оргсинтезовцев» значительно изменился. Команда не продлила контракты с защитником Львом Магомаевым, центральными нападающими Владимиром Неженским, Альбертом Зиннатуллиным и Равилем Манафовым. Состав пополнили семеро: капитан сборной России, центральный нападающий Сергей Лисунов, подвижные нападающие Адель Латыпов, Николай Лазарев (все из московского «Динамо»), Степан Андрюков (из волгоградского «Спартака»), Михаил Краснов и защитник Александр Миронов (оба — из астраханского «Динамо). Пополнением тренерского штаба стал подвижный нападающий Артур Фатахутдинов, вместе с «Синтезом» завоевавший и Кубок ЛЕН Трофи, и золото чемпионата России в 2007 году, Кубок России 2004 и 2008 годов, а также многие другие медали.

Расписание игр СК ВВС «Синтез» в 1 квалификационном раунде Лиги чемпионов:

29 августа — 1 сентября 2019 г., Барселона (Испания), время местное

29 августа 17.30 «Стяуа» Бухарест — «Синтез» Казань

30 августа 09.00 «Энка» Стамбул — «Синтез» Казань

19.30 «Синтез» Казань — «Барселона»

31 августа 10.00 «Синтез» Казань — «Баня Лука»

1 сентября 11.30 «Па д’а натасьон» — «Синтез» Казань