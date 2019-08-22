Сегодня в Татарстане температура поднимется до +28°С
Сегодня, 22 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Утром возможен туман.
Ветер переменных направлений слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха достигнет 23—28 градусов жары. В Казани столбик термометра будет колебаться от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +24°С до +27°С.Общество Татарстан
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