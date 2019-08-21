В Казани образовалась пробка от Суконной слободы до «Миллениума»

Пробка длиной свыше двух километров образовалась на участке от метро Суконная слобода до моста «Миллениум» в Казани. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки»

Кроме того, на самом мосте также зафиксировано затрудненное движение на участке еще в три километра вплоть до пересечения улиц Амирхана и Чистопольской. При этом общая ситуация с пробками в городе оценивается на 5 баллов из 10.

Также при повороте с Вишневского на Ершова в сторону Сибирского тракта зафиксирован затор вплоть до остановки «Искра».

Напомним, что в день репетиции (21 августа), а также в дни церемоний открытия (22 августа) и закрытия (27 августа) на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена», за 2 часа до начала мероприятия и в течение 2 часов после будет введено ограничение движения транспортных средств на нескольких дорогах.