Антон Понкрашов: «Мы должны поддержать Блатта, я лично буду молиться за него»

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Экс-игрок УНИКСа Антон Понкрашов поддержал бывшего тренера сборной России по баскетболу Дэвида Блатта, у которого диагностировали рассеянный склероз.

«Блатт — особенный человек в моей жизни и в целом в истории российского баскетбола. В те годы, когда Дэвид был тренером сборной, он научил нас быть командой, общаться друг с другом, побеждать вместе. И сейчас тот момент, когда мы должны выразить слова поддержки Блатту и его семье. Лично я буду молиться за него. Уверен, что он пройдет это испытание с достоинством и все будет хорошо. Мы верим в него.

В 2007-м у сборной по каким-то причинам не было единой экипировки, на приемы пищи мы ходили в разной одежде — кто в поло, кто в футболке, — вспоминает Антон Понкрашов. — Наши же конкуренты были одеты с иголочки. И на чемпионском ужине Дэвид сказал нам: «Ребята, посмотрите, у нас нет красивых костюмов, вы все сидите в разных футболках, но самое важное, что вы были единым целым на площадке и поэтому мы выиграли турнир».

Эти слова характеризуют Блатта. Он умел подстраиваться под все ситуации и находить подход к каждому. Он понимал, что наличие одинаковой одежды не означает, что у тебя прекрасная дисциплина в команде. В нас же он был уверен и знал, что мы выполним все тренерские установки и будем умирать за него на площадке», — сказал Понкрашов.



Напомним, на днях Дэвид Блатт объявил о своей болезни, которую у него обнаружили врачи.