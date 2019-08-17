Google: порядка 1,5% всех пользователей Chrome используют уже взломанные пароли

Порядка 1,5% всех пользователей Chrome используют уже взломанные пароли, выяснил Google с помощью специального расширения для браузера.

Расширение, выпущенное в феврале 2018 года, сверяет вводимые данные с базой из четырех миллиардов взломанных логинов и паролей. Приложением за время его работы воспользовались более 650 тысяч человек. В течение лишь первого месяца из 21 млн просканированных логинов и паролей взломанными оказались 316 тысяч.

В случае обнаружения взломанного пароля приложение присылало пользователю соответствующее уведомление. При этом более четверти пользователей проигнорировали уведомление, передает RNS.



Напомним, в августе стало известно, что голосовой помощник Goolge научился читать сообщения из мессенджеров.