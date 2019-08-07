Сергей Демин: «Сабинский район — наша точка роста. Там за три года подготовили чемпионку мира по стрельбе»

Президент Федерации стрелкового спорта Татарстана и главный тренер сборной Сергей Демин в интервью «Реальному времени» прокомментировал ситуацию с подготовкой молодых спортсменов в республике.

«Сабинский район — еще одна точка роста. В Сабах года четыре назад построили современное стрельбище, которое больше направлено на такую дисциплину, как спортинг, не являющуюся олимпийской. Но это также вид стрельбы, по которому проводят чемпионаты мира, Европы, причем на «мире» выступают порядка 10 тысяч человек. Так вот, в Сабах построили восемь площадок для спортинга и по нашей просьбе там установили еще по два круга для стрельбы в дисциплинах скит и трап.

Также была открыта муниципальная школа под символичным названием «Сабантуй», куда мы делегировали одного из опытнейших наших тренеров Юрия Владимировича Алексеева, первого наставника Василия Мосина. Он выстроил там работу, позволившую той же Зиле года три назад только-только познакомиться с нашим видом спорта, а со временем реализовать свои таланты настолько, что сейчас мы ее поздравляли с золотой медалью первенства мира. Даже не за три, поскольку и в прошлом году она была в юниорской сборной, завоевав в команде серебряную награду. И это не единичный случай, за столь короткий срок в Сабах подготовлено несколько мастеров спорта, членов сборной Татарстана», — сказал Демин в интервью «Реальному времени».