ГИСУ потратит на установку туалетов и скамеек в парках Татарстана почти 185 млн рублей

Главинвестстрой РТ объявил тендер на установку малых архитектурных форм в городах Татарстана. Начальная цена контракта составляет 184,9 млн рублей.

Заявки принимаются с 2 по 12 августа. Сам аукцион назначен на 14 августа, сообщается на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что в малых городах республики должны быть установлены памятники, урны, скамейки, ограждения и модульные туалеты. Они появятся в рамках проекта по благоустройству городской среды.

Ранее ГИСУ размещало схожий тендер. Закупка предполагала поставку игрового комплекса, качелей и прочих объектов за 6,3 млн рублей.