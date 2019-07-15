В Татарстане закупят игровые комплексы и качели на 6,3 млн рублей

ГИСУ РТ разместило заявку на закупку малых архитектурных форм (МАФ) в определенные парки и скверы республики.

Максимальная цена контракта — 6 млн 322 тысячи 779 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Поставщику предстоит поставить и установить малые архитектурные формы. МАФы должны быть установлены до 30 сентября этого года. Согласно техзаданию, в парке отдыха в селе Большие Кайбицы должен появиться игровой комплекс за 1,6 млн рублей. Предполагается, что он будет представлять собой две башни, мостик между ними, горку. В Зеленодольске в парке около ДК «Родина» также появится игровой комплекс, указанная стоимость — 3,4 млн рублей. Также там предстоит установить «пружинную качалку» — качели для детей до года. Стоимость объекта — 132,3 тысячи рублей.



Также в зеленодольском парке должны установить карусель за 310 тысяч рублей, песочницу за 529 тысяч рублей, а также раму для качелей и сиденья для них. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.