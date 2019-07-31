«Татнефть» намерена созвать внеочередное собрание акционеров

ПАО «Татнефть» намерена провести внеочередное собрание акционеров компании. Это следует из повестки заседания совета директоров, проведение которого назначено на 5 августа.

Согласно сообщению на портале раскрытия корпоративной информации, вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров является единственным на повестке дня совета директоров.

Напомним, предыдущее собрание акционеров «Татнефти» состоялось 21 июля. Тогда было принято решение о выплате рекордных дивидендов в 197,5 млрд рублей, что составляет 100% чистой прибыли компании по РСБУ за 2018 год. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».