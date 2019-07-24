Экс-глава «Заинского сахара» попрощался с имуществом на 53 млн рублей

Фото: "Реальное время" (Мингазов после освобождения)

Семь объектов недвижимости передала семья Мингазовых в счет погашения ущерба по уголовному делу о хищениях в ОАО «Заинский сахар».



В потерпевшем холдинге «Агросила» это имущество оценили в 53 млн рублей, однако, по данным «Реального времени», сделки Регпалатой пока не зарегистрированы.

Общий ущерб по делу экс-главы «Заинского сахара» Шамиля Мингазова и шести его подчиненных достиг 122 млн рублей.

Мингазов на финише следствия полностью признал вину и покаялся. Об этом стало известно накануне на заседании суда, который с подачи Следкома отпустил «сахарного генерала» из СИЗО под домашний арест.

Насколько далеко от дома суд разрешил гулять бывшему топ-менеджеру агропрома и в каком кинофильме Гайдая сыграл отец обвиняемого — в материале «Реального времени».