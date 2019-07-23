Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о пожаре в лагере Хабаровского края

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовное дело по факту пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае

Глава ведомства потребовал установить причину инцидента, а также выяснить виновных в произошедшем.

В настоящее время следствие проверят должностных лиц контрольно-надзорных органов, причастных к пожару, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, по последним данным, пострадавшими числятся трое человек — они находятся в коме, один ребенок скончался. В результате пожара сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей.