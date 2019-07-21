В Татарстане погиб водитель автомобиля, сорвавшегося с обрыва в реку Ик

В Мензелинском районе утонул водитель «Лады», сорвавшейся с обрыва в реку Ик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



Сегодня ночью поступило сообщение о том, что на реке Ик вблизи населенного пункта Новый Иркеняш Мензелинского района автомобиль ВАЗ-2112 съехал с обрыва в воду. К месту происшествия направлены ОГ Мензелинского ПСГ, спасатели ЗПСО №6 ОМВД.

Позднее выяснилось, что в автомобиле находились два человека. При совершении маневра в темное время суток водитель 1993 года рождения не увидел обрыв. В результате автомобиль съехал в воду, а водитель самостоятельно выбраться не смог. Пассажир, мужчина 1993 года рождения, выбрался из автомобиля самостоятельно.

Несколько дней назад в Актанышском районе Татарстана погиб 7-летний ребенок. Мальчик упал с обрыва в озеро и утонул.

