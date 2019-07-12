На трассе Уфа — Оренбург в ДТП пострадали шесть человек

Около деревни Локотки близ Уфы произошла авария с участием двух иномарок.

Инцидент случился на трассе Уфа — Оренбург в пятницу, 12 июля. На дороге столкнулись автомобили Volkswagen Amarok и Datsun on-DO. В результате ДТП погибших нет, пострадали шесть человек.

Среди получивших ранения — 39-летняя жена водителя из Volkswagen и ее трехгодовалая дочь, а также четверо пассажиров в возрасте от 17 до 19 лет, находившиеся в седане. Водители не пострадали, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

В настоящее время все детали происшествия уточняются.

Напомним, сегодня в Туве на реке опрокинулся УАЗ, погибли 10 человек.