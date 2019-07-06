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Происшествия

В Башкирии сгорел жилой дом

06:55, 06.07.2019
В Башкирии сгорел жилой дом
Фото: скриншот instagram.com/mchsrb/

Сегодня ранним утром поступило сообщение о горении одноэтажного восьмиквартирного дома в п. Горный Чишминского района Башкирии. Сообщение поступило в 2.40 по местному времени.

На месте было установлено, что горит крыша всего бревенчатого дома. Общая площадь пожара — 250 кв. метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Пожар полностью потушили в 7.08 по местному времени. Причина случившегося устанавливается, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.

Происшествия Башкортостан
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