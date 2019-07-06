На аукционе Christie's в Париже продали книги сюрреалистов более чем на 8 млн евро

Аукционный дом Christie's продал в пятницу после трех дней торгов произведения знаменитых авторов-сюрреалистов на сумму в 8,1 млн евро.

Речь идет о распродаже первой части библиотеки раритетных изданий французского коллекционера Поля Детриба (1926-2017), в течение многих лет собиравшего сюрреалистическую литературу. Финальная цена по целому ряду лотов значительно превысила на аукционе ожидавшуюся, передает Agence France press.

Так, за вышедший в 1936 году сборник стихов Поля Элюара La barre d'appui («Перила») было выплачено 532 тысячи евро, тогда как ожидалось, что цена не превысит 100-150 тысяч. Эта книга иллюстрирована тремя офортами работы Пабло Пикассо. Кроме того, художник оставил на этом экземпляре отпечаток своей руки. Цена за эту книгу стала самой крупной на нынешних торгах.

Успешно были проданы и два экземпляра первого издания «Второго манифеста сюрреализма» (1930 год) Андре Бретона. На фронтисписе (начальной странице) одного из них фигурирует автограф художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Книга перешла к новому хозяину, не пожалевшему за нее 442 тысячи евро.

Как отметил представитель аукционного дома, на успешность торгов, проходивших со среды, указывает то, что за три дня из выставленных на них 605 лотов было куплено 546. При этом своим правом преимущественного приобретения, предоставляемым французским законом, воспользовались парижская Национальная французская библиотека, Центр Помпиду и Национальная библиотека города Нанта (запад страны). Их эксперты отобрали 14 лотов, которые будут предоставлены по умеренной цене.