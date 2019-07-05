Алина Загитова: «Думаю попробовать себя в модельном бизнесе»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как справляется с популярностью и за счет чего стала более раскрепощенной.

— Тяжело быть звездой?

— Я не замечаю этого.

— Неужели не выматывают бесчисленные интервью и журналисты?

— Ну так это не всегда будет. После Олимпиады мне казалось, что никогда к такому вниманию не привыкну.

Потом задумалась: «Вряд ли ко мне придут брать интервью, когда я стану бабушкой. Зато сейчас происходит то, о чем я потом буду всегда вспоминать всю жизнь».

— Каково это в 17 лет осознавать, что являешься кумиром миллионов?

— Об этом я не думаю вообще. Я думаю о том, что нужно оставаться собой всегда и в любой ситуации, продолжать делать свою работу и радовать болельщиков.

А если я буду вести себя наигранно и пытаться казаться лучше, чем я есть на самом деле, люди это обязательно почувствуют. Это как во время выступления — когда твои эмоции искренние и идут изнутри, то и программа смотрится, и отдача от зрителей идет.

— За что ты ценишь своего тренера?

— За стойкий характер. Еще нравится ее женственность — она всегда хорошо выглядит и красиво одевается. В этом я тоже беру с нее пример. Я очень ее уважаю за то, что она сделала накануне чемпионата мира.

У меня же такое настроение было, бесконечные «не хочу», «не буду», «отстаньте». Не слушала ни родителей, ни тренеров, на тренировках ничего не получалось. Я начала думать, что уже никогда не выберусь из этого состояния. Я устала бороться и в какой-то момент даже опустила руки.

— Неужели ты была готова закончить?

— Как оказалось — нет. Когда понимаешь, что теряешь то, что тебе дорого, начинаешь еще больше этим дорожить. Наверное, мне нужно было это прочувствовать. Как говорят, иногда благодаря хорошему пинку мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок. Уговаривать и гладить по головке — это не про меня. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем

— Съемки и фотосессии для тебя удовольствие или все же работа?

— Наверное, правильнее было бы сказать, что это работа, которая приносит удовольствие. Когда съемки с 9 утра до 8 вечера, то устаешь не меньше, чем на тренировках. Но положительных эмоций все равно больше.

Роль модели мне очень нравится. Даже думаю, чтобы в будущем попробовать себя в модельном бизнесе. Я чувствую, что стала более раскрепощенной, потому что в студии столько людей смотрят на то, что ты делаешь, как работаешь. Все должно быть исполнено на высшем уровне.

Это похоже на работу актера. А я хоть и привыкла выступать при полных залах, все равно сначала была зажата и стеснялась, — рассказала Загитова в интервью журналу «Мир фигурного катания».