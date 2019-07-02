В Казани открыли молочный комбинат после модернизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Казанского молочного комбината после модернизации. Объем инвестиций на этой стадии составил 1,6 млрд рублей.

Предполагается, что предприятие выйдет на мощность переработки 1 тыс. тонн в сутки. В целом предприятия «Комос групп», куда входит КМК, собираются выйти на мощность 3 тыс. тонн в сутки к 2022 году — наравне с Danone и PepsiCo.

Напомним, обанкротившийся комбинат был выкуплен «Комос групп» в 2017 году. Общий объем инвестиций на 2017—2021 годы запланирован в сумме 3,5 млрд рублей.

Подробнее об открытии — в репортаже «Реального времени».