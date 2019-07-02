«Село Зеленое» и «Молочная речка»: Казанский молочный комбинат открылся после модернизации

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял сегодня участие в открытии Казанского молочного комбината (агрохолдинг «КОМОС ГРУПП») после первого этапа модернизации. Обанкротившийся комбинат был выкуплен «Комос групп» в 2017 году. Общий объем инвестиций на 2017−2021 годы запланирован в сумме 3,5 млрд рублей. на текущий момент завершен первый этап модернизации на сумму 1,6 млрд рублей.
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