Индия решила срочно купить у России ракеты для вертолетов на 29 млн долларов

В рамках срочного соглашения с Россией Индия приобретет противотанковые ракеты для своих ударных вертолетов Ми-35.

Сумма сделки оценивается почти в 29 млн долларов. По соглашению, поставка ракет и оснащение ими вертолетов должна быть осуществлена в течение трех месяцев в целях подготовки к ЧС, пишет журнал India Today.

Отмечается, что российские ракеты повысят боевые возможности вертолетов Ми-35 по уничтожению танков и другой бронетехники противника.

Ранее сообщалось, что в России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика».