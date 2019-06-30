Индия решила срочно купить у России ракеты для вертолетов на 29 млн долларов
В рамках срочного соглашения с Россией Индия приобретет противотанковые ракеты для своих ударных вертолетов Ми-35.
Сумма сделки оценивается почти в 29 млн долларов. По соглашению, поставка ракет и оснащение ими вертолетов должна быть осуществлена в течение трех месяцев в целях подготовки к ЧС, пишет журнал India Today.
Отмечается, что российские ракеты повысят боевые возможности вертолетов Ми-35 по уничтожению танков и другой бронетехники противника.
Ранее сообщалось, что в России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика».ПромышленностьОПК
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