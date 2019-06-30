Новости промышленности

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Индия решила срочно купить у России ракеты для вертолетов на 29 млн долларов

17:53, 30.06.2019
Индия решила срочно купить у России ракеты для вертолетов на 29 млн долларов
Фото: pixabay.com

В рамках срочного соглашения с Россией Индия приобретет противотанковые ракеты для своих ударных вертолетов Ми-35.

Сумма сделки оценивается почти в 29 млн долларов. По соглашению, поставка ракет и оснащение ими вертолетов должна быть осуществлена в течение трех месяцев в целях подготовки к ЧС, пишет журнал India Today.

Отмечается, что российские ракеты повысят боевые возможности вертолетов Ми-35 по уничтожению танков и другой бронетехники противника.

Ранее сообщалось, что в России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика».

ПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров