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В России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»

23:35, 29.06.2019
В России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Фото: function.mil.ru

Предварительные испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» запланированы на осень текущего года.

В концерне «Калашников» рассказали, что специалисты концерна совместно с НПО «Молния» в настоящее время работают над созданием опытного образца.

Уточняется, что с помощью ракеты-мишени нового поколения будут готовить специалистов противовоздушной обороны для защиты стратегических объектов от гиперзвукового оружия, передает «РИА Новости».

Ранее в Сети появились кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ. Боеприпас поразил макет танка, погрешность составила несколько десятков сантиметров.

ПромышленностьОПК
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