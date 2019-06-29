В России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»

Предварительные испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» запланированы на осень текущего года.

В концерне «Калашников» рассказали, что специалисты концерна совместно с НПО «Молния» в настоящее время работают над созданием опытного образца.

Уточняется, что с помощью ракеты-мишени нового поколения будут готовить специалистов противовоздушной обороны для защиты стратегических объектов от гиперзвукового оружия, передает «РИА Новости».

Ранее в Сети появились кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ. Боеприпас поразил макет танка, погрешность составила несколько десятков сантиметров.

