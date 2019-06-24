Евкуров может продолжить карьеру в военной сфере

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который объявил об отставке, может продолжить карьеру по военной линии.

Как сообщил спикер парламента республики Магомед Яндиев, отставка обсуждалась и с политической, и с экономической точки зрения. При этом «явных причин» для этого не было, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евкуров досрочно уйдет в отставку. Он занимал эту должность с 2005 года.

«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — говорится в обращении главы Ингушетии, которое появилось на национальном телевидении республики.