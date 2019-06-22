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В Татарстане мотоциклист погиб в аварии на трассе Казань — Оренбург

16:56, 22.06.2019
В Татарстане мотоциклист погиб в аварии на трассе Казань — Оренбург
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ночь на субботу в Татарстане произошло ДТП на 235 километре трассы Казань — Оренбург. В результате столкновения с автомобилем погиб 60-летний мотоциклист.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Isuzu превысил скорость и врезался в мотоцикл, ехавший в одном с ним направлении.

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении МВД.

В то же время полиция обратила внимание, что погибший был лишен водительских прав и передвигался на незарегистрированном мотоцикле. Кроме того, он не надел шлем.

Происшествия Татарстан
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