В Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении 40 могил

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении более 40 надгробных плит и крестов на кладбище у села Красногорское в Удмуртии, сообщается на официальном портале МВД по Удмуртии.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель, инвалид 2-й группы с детства, состоящий на учете в республиканской клинической больнице. Полицейские установили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно появившейся агрессии уронил более 40 надгробных плит и крестов.

По факту повреждения надгробных плит возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее правоохранители подчеркнули, что среди поврежденных могил нет воинских захоронений и акция вандализма не связана с Днем памяти и скорби.

