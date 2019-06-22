В Удмуртии вандалы повредили около 40 могил
Полиция Удмуртии начала проверку по факту осквернения захоронений. На кладбище в селе Красногорское вандалы повредили около 40 могил.
По данным МВД, неизвестные сбили на местном кладбище кресты и памятники, передает «Интерфакс».
При этом правоохранители подчеркнули, что среди поврежденных нет воинских захоронений и акция вандализма не связана с сегодняшним Днем памяти и скорби.Происшествия Удмуртия
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