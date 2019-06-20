В Татарстане при пожаре погибли двое детей
В частном доме в Татарстане произошел пожар в ночь на 20 июня.
Инцидент случился в одноэтажном жилом доме в Бугульме по улице Рабочей. До прибытия пожарных местные жители из горящего строения достали женщину.
Находившиеся в здании двое детей скончались, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане сохранится высокая пожарная опасность лесов.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым