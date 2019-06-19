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Самарский университет улучшил позиции в рейтинге мировых вузов QS

09:27, 19.06.2019

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева поднялся в рейтинге лучших вузов мира QS World University Rankings 2020. Он переместился в группу университетов, занимающих места с 651-го по 700-ое.

Годом ранее Самарский университет находился в группе 701-750, следует из опубликованного списка.

Напомним, что Казанский федеральный университет (КФУ) занял 392-е место. Всего в список вошли 25 российских вузов. Первым среди российских стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Он стал единственным из РФ, вошедшим в первую сотню рейтинга. На вторую позицию поднялся Новосибирский госуниверситет, переместившийся с 244-й сразу на 231-ю строку. Санкт-Петербургский университет опустился на ректью позицию, заняв 234-ое место.

Среди мировых вузов лидерами остаются Масачеусектский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Гарвардский университет.

ОбществоОбразованиеАналитика
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