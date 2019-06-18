В Домодедово опровергли сообщение Киркорова о жесткой посадке самолета
В пресс-службе московского аэропорта Домодедово опровергли сообщение певца Филиппа Киркорова о жесткой посадке самолета авиакомпании S7, летевшего из Болгарии.
«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», — цитирует РБК представителя аэропорта.
Ранее Киркоров сообщил, что самолет, на борту которого он летел из Болгарии, резко приземлился, после чего резко оторвался от земли и ушел на второй заход.
В авиакомпании S7 подтвердили РБК, что самолет уходил на второй круг, однако заявили, что жесткой посадки не было.
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