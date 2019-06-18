В Домодедово опровергли сообщение Киркорова о жесткой посадке самолета

В пресс-службе московского аэропорта Домодедово опровергли сообщение певца Филиппа Киркорова о жесткой посадке самолета авиакомпании S7, летевшего из Болгарии.

«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», — цитирует РБК представителя аэропорта.

Ранее Киркоров сообщил, что самолет, на борту которого он летел из Болгарии, резко приземлился, после чего резко оторвался от земли и ушел на второй заход.



В авиакомпании S7 подтвердили РБК, что самолет уходил на второй круг, однако заявили, что жесткой посадки не было.

