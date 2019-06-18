Александра Степанова: «Загитова для меня еще ребенок. А вот Медведева повзрослела, стала более рассудительной»

Российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова рассказали о своем отношении к звездам мировой «фигурки» Юдзуру Ханю, Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

— Кто из фигуристов прошлого или настоящего вызывает у вас восхищение?

Букин: Для меня это Юдзуру Ханю, Алина Загитова, Женя Медведева и вообще все девочки. Очень люблю Тессу Виртью и Скотта Моира, например, я от них просто балдею. Для меня смотреть на них — наслаждение, получаю от их катания настоящее удовольствие.

Степанова: Думаю, у нас ощущения схожи. Что касается танцевальной пары, это Тесса со Скоттом. Французский дуэт мы тоже очень любим, но Виртью и Моир — легенды. На Пападакис с Сизероном тоже приятно смотреть, нравится, что и как они делают на льду, но канадцы как спортсмены нам ближе по стилю. У них в паре четкое распределение ролей. И то, как они исполняют свои программы, просто здорово.

— А как изменились в нынешнем послеолимпийском сезоне Загитова и Медведева?

— Мы тоже с ними не очень близко общались. Но Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто ее знает, она всегда рада. А Алина для меня как раз еще ребенок. Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было, — сказали Степанова и Букин в интервью порталу «Команда России».

Напомним, на прошедшем в Японии чемпионате мира Алина Загитова стала чемпионкой, а также возглавляет рейтинг в индивидуальном женском катании Международного союза конькобежцев (ISU). В активе Алины 4 510 баллов. Евгения Медведева занимает третью строчку в рейтинге с 3 384 баллами.

