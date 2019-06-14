Минниханов обсудил с главой турецкой компании «Полимекс» реализацию инвестпроектов в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем совета директоров компании «Полимекс» Эролом Табанджа, сообщает пресс-служба президента РТ.

На встрече участники обсудили реализацию инвестиционных проектов турецкой компании на территории Татарстана, рассмотрели возможности для дальнейшего сотрудничества.

В этом году в Казани «Полимекс» ввела в строй гостиницу «Казань Палас». Кроме того, компания участвует в проекте по благоустройству Вахитовского холма в центре Казани.

Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым.

