Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, избранный ему в качестве меры пресечения до снятия обвинения в покушении на сбыт наркотиков.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, которая попросила снять жалобу защиты Голунова с рассмотрения, так как его уголовное преследование прекращено, домашний арест отменен и более «не имеется предмета судебного контроля».



Адвокат Олег Елисеев и сам Голунов возражали против предложения прокурора и просили Мосгорсуд вернуть дело в суд первой инстанции для ознакомления с протоколом заседания по избранию меры пресечения и внесения дополнений в апелляционную жалобу, передает «Интерфакс».



Накануне Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

