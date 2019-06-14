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Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

13:15, 14.06.2019
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова
Фото: pixabay.com

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, избранный ему в качестве меры пресечения до снятия обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, которая попросила снять жалобу защиты Голунова с рассмотрения, так как его уголовное преследование прекращено, домашний арест отменен и более «не имеется предмета судебного контроля».

Адвокат Олег Елисеев и сам Голунов возражали против предложения прокурора и просили Мосгорсуд вернуть дело в суд первой инстанции для ознакомления с протоколом заседания по избранию меры пресечения и внесения дополнений в апелляционную жалобу, передает «Интерфакс».

Накануне Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

Происшествия
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