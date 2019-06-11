В Чувашии при столкновении автомобиля и телеги погибли два человека

Фото: пресс-служба ГУ МВД по ЧР

В Чувашии автомобиль ВАЗ-21120 врезался в телегу. В результате ДТП погибли два человека.

В республиканском управлении ГИБДД отмечают, что, скорее всего, гужевая повозка не уступила дорогу автомобилю, имевшему преимущество.

«В результате аварии 66-летний сельчанин, управлявший повозкой, и его 68-летний пассажир скончались на месте», — говорится в сообщении автоинспекции.

Водитель автомобиля также получил травмы и доставлен в больницу. Результаты освидетельствования уточняются. Возбуждено уголовное дело.