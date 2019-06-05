Суд арестовал первого подозреваемого по делу об убийстве ефрейтора спецназа ГРУ

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Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна. Он подозревается в причастности к убийству бывшего спецназовца Никиты Белянкина.

«Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — передает ТАСС слова судьи.

Степанян обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что бывшего спецназовца Никиту Белянкина убили вечером 1 июня в Подмосковье. Он вступился за двух мужчин, которых избивали около десяти человек. В потасовке военного ударили ножом в сердце. После этого ряд подозреваемых задержали, другие сбежали в Армению.

