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Происшествия

В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека

14:56, 31.05.2019
В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека
Фото: twitter.com/CityReport

В швейцарском Цюрихе мужчина взял в заложники двух женщин. В результате перестрелки все трое погибли.

Прокуратура и полиция кантона Цюрих начали расследование происшествия, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, о захвате заложников стало известно утром в пятницу. На место прибыли полиция и спецназ. Был установлен контакт с 60-летним мужчиной. Однако через некоторое время полицейские услышали выстрелы.

При проведении штурма правоохранители обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались на месте.

Происшествия
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