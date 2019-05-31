В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека

В швейцарском Цюрихе мужчина взял в заложники двух женщин. В результате перестрелки все трое погибли.

Прокуратура и полиция кантона Цюрих начали расследование происшествия, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, о захвате заложников стало известно утром в пятницу. На место прибыли полиция и спецназ. Был установлен контакт с 60-летним мужчиной. Однако через некоторое время полицейские услышали выстрелы.

При проведении штурма правоохранители обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались на месте.