Чиновники придумали, как обязать владельцев жилья, сдаваемого в аренду до 30 дней, платить налоги

Собственников жилья, которые сдают его в краткосрочную аренду до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы, сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что они помогут выявлять налоговикам неплательщиков. Если мера будет принята, то сильнее всего она ударит по небольшим сервисам бронирования, которые работают в Крыму, многие из них рискуют уйти с рынка. Предложение об обязательном получении идентификаторов сформулировало Минэкономики. Предполагается, что информация будет фиксироваться во всех объявлениях и системах бронирования. Но орган, который мог бы заняться выдачей идентификаторов, пока не определен.

Напомним, ранее сообщалось, что за год средняя площадь продаваемых квартир в России выросла на 2% и составляет 55,2 кв. метра.

