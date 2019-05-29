Суд арестовал пенсионера, напавшего с ножом на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Ленинский суд Ставрополя отправил под арест 72-летнего Константина Сиднего, подозреваемого в нападении на сотрудников ставропольской газеты «Родина».

Он признал свою вину и не возражал против ареста.

«Пусть меня держат, не возражаю. Мне и жить-то негде, спать и кушать — тоже», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее в Ставропольском крае четыре сотрудника газеты «Родина», включая главного редактора, получили ранения после нападения неизвестного мужчины с ножом.

В КПРФ сообщили, что нападавший, вооруженный дубинкой и охотничьим ножом, целенаправленно пришел убить главного редактора за коммунистические убеждения.

