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Происшествия

Суд арестовал пенсионера, напавшего с ножом на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

19:58, 29.05.2019
Суд арестовал пенсионера, напавшего с ножом на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе
Фото: pixabay.com

Ленинский суд Ставрополя отправил под арест 72-летнего Константина Сиднего, подозреваемого в нападении на сотрудников ставропольской газеты «Родина».

Он признал свою вину и не возражал против ареста.

«Пусть меня держат, не возражаю. Мне и жить-то негде, спать и кушать — тоже», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее в Ставропольском крае четыре сотрудника газеты «Родина», включая главного редактора, получили ранения после нападения неизвестного мужчины с ножом.

В КПРФ сообщили, что нападавший, вооруженный дубинкой и охотничьим ножом, целенаправленно пришел убить главного редактора за коммунистические убеждения.

Происшествия
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