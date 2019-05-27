КПРФ: напавший на редакцию газеты «Родина» написал статью, пророчащую честь Сталина

Отделение КПРФ в Ставропольском крае прокомментировало нападение на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе.

Как сообщается на сайте отделения, нападавший, вооруженный дубинкой и охотничьим ножом, целенаправленно пришел убить главного редактора за коммунистические убеждения.



«Как выяснилось, это уже второй визит непрошенного гостя — в первый раз он также предложил свою статью, порочащую честь и достоинство СССР и И.В.Сталина. Получив отказ в публикации, он затеял полемику с [главным редактором] Н.Ф.Бондаренко по поводу политических взглядов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае четыре сотрудника газеты «Родина», включая главного редактора, получили ранения после нападения неизвестного мужчины с ножом.

Депутат думы Ставрополья Виктор Лозовой сообщил, что нападавшему около 70 лет.