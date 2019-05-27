Чиновник из Хакасии обвинил журналистов в провокации

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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, прославившийся нападением на журналистов канала «Россия 24», заявил, что корреспондент провоцировал его. Чиновник назвал визит съемочной группы «спланированной акцией».

«Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут», — передает слова Зайцева «РИА Новости».

Он добавил, что попытался вытолкать из кабинета представителей СМИ, но они оказали активное сопротивление.

Ранее Следственный комитет объявил о проведении проверки по факту нападения главы района на тележурналистов.

Напомним, что сюжет, в котором Зайцев применяет силу к корреспонденту программы «Вести. Дежурная часть», вышел в субботу 25 мая.