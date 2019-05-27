Глава района Хакасии напал на журналиста федерального телеканала

Глава Ширинского района республики Хакасия, представитель партии «Единая Россия» Сергей Зайцев напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть». Видеозапись опубликована на канале в YouTube.

На кадрах видно, как потасовка произошла после вопроса о расходовании бюджетных средств, которые должны были быть потрачены на строительство домов для пострадавших от лесных пожаров. Зайцев резко возмутился, после чего толкнул журналиста и повалил его на пол. В итоге политик выгнал съемочную группу из кабинета.

В «Единой России» осудили действия главы района, пообещав разобраться в ситуации. Также Следком проводит проверку по данному факту, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Москве напали на заместителя главреда «Эха Москвы».