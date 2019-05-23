В России на развитие робототехники и сенсорики может потребоваться более 123 млрд рублей

В России на развитие робототехники и сенсорики на 2019 — 2024 годы может понадобиться около 123,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Эти данные указаны в проекте «дорожной карты», который сегодня представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2019". Из этой суммы 56 млрд рублей предполагается направить на затраты, связанные с проектами по созданию новых продуктов. Еще 30 млрд рублей потребует разработка и внедрение решений в отрасли.

Напомним, ранее премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел совещание по вопросам деятельности региональных центров инжиниринга и центров прототипирования.

