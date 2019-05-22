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США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

09:44, 22.05.2019
США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision
Фото: pixabay.com

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.

Корпорация может попасть в черный список по причине того, что она сыграла определенную роль в слежке и массовом задержании уйгуров, мусульманского этнического меньшинства, проживающего на северо-западе Китая, передает газета The New York Times.

Издание полагает, что введение подобных мер может усилить напряженность между США и Китаем.

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа могут принять окончательное решение в ближайшие недели.

Напомним, ранее в Конгрессе США подготовили новый проект санкций против России.

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