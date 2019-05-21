Верховный суд РТ согласился с арестом главы ОКБ им. Симонова по делу о беспилотниках

Фото: «Реальное время»

Под стражей до 26 июня оставил сегодня Верховный суд Татарстана арестованного гендиректора и главного конструктора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Апелляционная инстанция не нашла оснований для его освобождения или смягчения меры пресечения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Иногородних адвокатов обвиняемого крайне возмутило, что назначенное на 9 утра заседание не могли начать ввиду отсутствия связи с СИЗО и в итоге сдвинули на 4 часа.

Напомним, Гомзин был арестован 14 мая Авиастроительным судом Казани по ходатайству Главного следственного управления СКР. Днем ранее с него сняли обвинения по четырем статьям злоупотребления, нецелевого расходования средств и мошенничества по контрактам на разработку тяжелого беспилотника с ущербом 907 млн рублей. Одновременно с этим Гомзину предъявили три эпизода мошенничества почти на полмиллиарда рублей по тем же контрактам.

Вину топ-менеджер оборонного предприятия не признает.