Суд арестовал главу района в Дагестане по делу о взятке в 23 млн рублей

Басманный суд Москвы принял решение арестовать главу Докузпаринского района Дагестана Абдурагима Алискерова по обвинению в даче взятки в 23 млн рублей.

Согласно решению суда, Алискеров будет находиться под стражей до 15 июля.



Из материалов дела следует, что главу Докузпаринского района обвиняют в передаче взятки советнику главы Республики Дагестан на сумму 23 млн рублей за способствование назначению его на должность главы муниципального образования и общее покровительство, передает ТАСС.

Ранее министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова арестовали по делу о хищении 20 млн рублей. По данным следствия, в 2015 году подозреваемый работал руководителем многофункционального центра. Тогда он создал организованную группу, которая при закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана завышала их цену.

