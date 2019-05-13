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Происшествия

Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

22:55, 13.05.2019
Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Фото: rirt.ru

Умер создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич.

Ему было 67 лет, сообщается на сайте Российского института радионавигации и времени (РИРВ). Причина смерти не уточняется.

Шебшаевич начал трудовую деятельность в Ленинградском научно-исследовательском радиотехническом институте (позже — Российский институт радионавигации и времени) в 1975 году, где прошел путь от инженера лаборатории до генерального директора и генерального конструктора.

Происшествия
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