МВФ заявил, что из-за роботизации женщины могут лишиться работы в первую очередь

У женщин больше шансов, чем у мужчин, остаться без работы из-за роботизации, сообщают «Ведомости».

Такие риски существуют в ближайшие 20 лет. К подобному выводу пришли эксперты международного валютного фонда, о чем сообщили в своем докладе. Впрочем, исследование не затрагивает Россию. Отмечается, что женщины реже решают задачи, требующие аналитических и коммуникативных навыков, реже заняты физическим трудом, при этом чаще мужчин выполняют рутинные задачи, которые не требуют дополнительного обучения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие 5 лет благодаря развитию робототехники и искусственного интеллекта могут появится 58 миллионов новых рабочих мест. Об этом заявила эксперт ВНИИ труда, кандидат экономических наук Ирина Перова.

