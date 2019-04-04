Эксперт заявила о последствиях роботизации для мирового рынка труда

В ближайшие 5 лет благодаря развитию робототехники и искусственного интеллекта могут появится 58 миллионов новых рабочих мест. Об этом заявила эксперт ВНИИ труда, кандидат экономических наук Ирина Перова.

По ее словам, большая часть рабочего времени на сегодняшний день (71%) относится к человеческим трудозатратам, 29% берут на себя машины. К 2025 показатель существенно изменится — до 48% и 52% соответственно.

«В настоящее время отрицательные последствия роботизации смягчаются за счет относительно невысоких темпов внедрения роботов», — цитирует «РИА Новости» Перову.

Она добавила, что производительность труда должна обеспечиваться за счет новых технологий, которые «прочно вошли в нашу жизнь».

Напомним, ранее эксперт заявил, что профессии водителя и продавца в России исчезнут в ближайшем будущем.